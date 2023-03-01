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возврат от торговли
Размер выплат напрямую зависит от торгового оборота Трейдера, а также от выбранного брокера или криптовалютной биржи
Вывод средств осуществляется раз в месяц или по желанию клиента через личный кабинет на нашем сайте.
Вывод средств возможен как на платежные реквизиты трейдера, так и непосредственно на его торговый счет.
TradersHero.com не взимает комиссию за вывод средств. Сумма вывода регулируется условиями, установленными платежной системой.

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Отзывы трейдеров о TradersHero.com

Моя торговая стратегия - скальпинг, я совершаю много внутридневных сделок. Для меня выплаты - это ощутимый второй доход.
Киллиан Харрингтон
Киллиан ХаррингтонСША
Отличные условия для внутридневных трейдеров. Я совершаю большое количество сделок, получаю хороший дополнительный доход от tradershero.com
Андрес Рамирес
Андрес Рамирес Мексика
Я еще не встречал компанию с такими выгодными условиями для трейдеров. Выплаты происходят быстро.
Дэвид Сандерсон
Дэвид СандерсонБразилия

Раскрытие информации о рисках:
TradersHero.com (веб-сайт) предлагает информацию исключительно в образовательных целях и не является рекомендацией или приглашением для посетителей инвестировать свои деньги. Мы также хотели бы предостеречь, что торговля на рынке Форекс и CFD по своей сути рискованна: согласно статистике, большинство клиентов теряют свои инвестиции, и лишь небольшой процент трейдеров получает прибыль (10-30%).
Важно инвестировать только те деньги, которые вы готовы и способны потерять при таких высоких рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что мы не предлагаем никаких финансовых услуг, включая инвестиции или финансовые консультации. Кроме того, мы не являемся брокером и не получаем компенсацию за торговлю на рынках Forex или CFD. Наш веб-сайт предоставляет исключительно информацию о брокерах и рынках, помогая пользователям принимать обоснованные решения, предоставляя подробную информацию и непредвзятый анализ брокеров.

Дисклеймер:
Внимание! Торговля на рынке Forex, CFD и криптовалютами связана с высоким риском и подходит не всем. Наш сайт предоставляет информацию о брокерах и рынках, чтобы помочь пользователям выбрать лучшего брокера. TradersHero.com не несет ответственности за торговые решения, принятые клиентами, или любую потерю капитала в результате использования сайта. Любые выплаты пользователям сайта являются исключительно стимулом для активности на сайте и не могут рассматриваться в связи с услугами, предоставляемыми брокерами. Сайт не проверяет точность и достоверность комментариев и отзывов пользователей, а все ссылки на компании и бренды делаются в контексте общеизвестной информации. Рейтинги и цифры на сайте являются субъективным мнением авторов и не должны рассматриваться как точные утверждения или быть предметом споров или претензий к TradersHero.com.

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